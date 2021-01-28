Новости

Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики

1 78548
Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики
Министерство социальной политики надеется на принятие законопроектов №4408 и №2683, что позволит с 2022 года начать внедрение второго, накопительного, уровня пенсионной системы для работников вредных, крупных предприятий, а с 2023 года – для всех.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявила глава министерства Марина Лазебная.

"Сейчас перед нами стоит задача ввести обязательную накопительную систему", - подчеркнула она на Пенсионном форуме, который проходит в Киеве 27-28 января.

Согласно представленной Лазебной презентации, первый законопроект даст возможность привлечь на 2-й уровень 100 тыс. участников с ежегодными взносами 2 млрд грн, второй - 10 млн со взносами 30-40 млрд грн в год.

Также читайте: На финансирование накопительных пенсий частично направят единый соцвзнос и налог на доходы физлиц, - председатель комитета ВР Третьякова

По оценкам министерства, сегодня 60%, или 6,5 млн людей получают пенсию до 3 тыс. грн, а средний размер пенсии составляет 3,5 тыс. грн по состоянию на 1 января 2021 года, увеличившись за год на 425 грн.

"Таким показателям есть объяснение: взносы оплачивают 13,2 млн наемных работников, а пенсии получают 11,2 млн пенсионеров", - отметила Лазебная. По ее словам, детенизация рынка труда и зарплат не состоялась, поэтому Пенсионный фонд не наполнился средствами, чтобы повысить пенсии.

Как подчеркнула министр, что при сохранении такой ситуации коэффициент замещения – отношение пенсии к зарплате – к 2055 году снизится до 18% с 28,7% в 2020 году и 53,9% - в 2010-м.

Лазебная также уточнила, что в 2020 году в ПФ поступило 197,7 млрд грн перечислений и дотаций из госбюджета, а расходы фонда по сравнению с расходами госбюджета составляют 37,7%.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что введение накопительной пенсионной системы ожидается в 2021 году.

Читайте: Пенсионная реформа не должна увеличивать налоговую нагрузку на зарплаты, иначе бизнес уйдет "в тень", - экономист

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Олег Олегов f9b4a71d
    грабить будующий пенсионеров возьмутся не по детски, не во время песии а прямо с первого рабочего дня, потому, как этих денег никогда никто не найдет, а если и найдут, то за них можно будет купить мешок картошки
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Что будет с накопительной пенсионной системой даже и гадать не нужно. Достаточно глянуть что с ней сталу у наших северных упоротых не братьев.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Они не первые, кто мостится ввести такую систему. Практически каждое правительство пыталось урвать этот лакомый кусок. Только вот если они ее таки продавят, то могу наванговать, что еще большее число работающих уйдет в тень. К тому же они, на сколько помню, хотят внедрить эту систему посредством негосударственных пенсионных накопительных фондов. Думаю не нужно пояснять что это значит. Внедрение накопительного уровня пенсионной системы ожидается с 2023 года, - Минсоцполитики - Цензор.НЕТ 1825
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости