Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению на территории православного кладбища синагоги, переименовав ее в "место для размышлений", - историк Нахманович. ДОКУМЕНТ

Также Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" получил чертежи здания, в котором Украина была намерена создать государственный музей жертв Бабьего Яра.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил историк Виталий Нахманович.

Речь идет о проекте Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр", финансируемого в основном Михаилом Фридманом, Павлом Фуксом и Германом Ханом. В ВААД Украины называют этот проект российским и считают, что он выгоден Кремлю.

Нахманович сообщил, что сегодня, 28 января 2021, Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр" начал работы по возведению синагоги на территории Кирилловского православного кладбища, входящей непосредственно в состав Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр".

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Разрешение на проведение работ предоставил 22 января Министр культуры Украины Александр Ткаченко:

Он напомнил, что некоторое время назад в Офисе Президента Украины состоялось совещание, на котором было решено предварительно получить согласие на это строительство у руководителей христианских конфессий. "Но поскольку перспективы получения такого согласия были крайне призрачными, руководители Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" пошли другим путем и ... переименовали синагогу на Мемориальный объект "Место для размышлений", - сообщил Нахманович.

При этом в минувший понедельник, 25 января, была презентована новая Творческая концепци Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". Этой концепцией не предусмотрено создание "места для размышлений", зато подробно описан проект "Синагоги в Бабьем Яре":

Также вчера, по прямому распоряжению Министра культуры, сотрудникам Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" были переданы все чертежи здания конторы бывшего еврейского кладбища, где предусматривалось создание государственного Мемориального музея памяти жертв Бабьего Яра. Наверное, теперь здесь планируется разместить один из многочисленных музеев, предусмотренных упомянутой Творческой концепцией. Здание будущего музея размещено на территории государственного историко-мемориального заповедника, то есть за пределами земельных участков, которые находятся в аренде у МЦХБЯ. Государство уже потратило миллионные средства на реконструкцию данного здания и планировало разместить там музей - в соответсвии с проектом комплексной мемориализации Бабьего Яра.



За пределами арендованного МЦХБЯ участка находится и участок, на котором намерены возвести мемориальную синагогу.



Ранее глава Ассоциации еврейский общественых организаций и общин Украины Иосиф Зисельс заявлял о готовящихся провокациях со стороны российских сил вокруг сооружения синагоги на месте православного кладбища. О рисках, связанный с МЦХБЯ, предупреждали в СБУ.

"Очевидно, что министр культуры действовал не по своему усмотрению, а в русле общей политики сегодняшних руководителей нашего государства. Напомню, что вчера, 27 января, в Международный день памяти жертв Холокост, Президент Украины Владимир Зеленский не посетил Бабий Яр, зато присутствовал на открытии очередной инсталляции, созданной Мемориальным центром Холокоста "Бабий Яр", - подытожил Нахманович.

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Напомним, в 2016 году параллельно начали разрабатываться и реализовываться два проекта мемориализации Бабьего Яра. Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр", осуществляемый при поддержке мэра Киева Виталия Кличко. Главными инициаторами и спонсорами проекта являются российские бизнесмены Михаил Фридман, Герман Хан и Павел Фукс. Позже к ним присоединился Виктор Пинчук.

На публичных обсуждениях нарратива проекта высказывались опасения, что он создан в духе кремлевской политики памяти, которая хочет представить украинцев, поляков, литовцев и другое местное население тотальными антисемитами.

В 2019 году арт-директором проекта был назначен российский режиссер Илья Хржановский, чей подход к исторической памяти вызвал неоднозначную реакцию украинской научной и культурной общественности.

Также реализуется государственный проект мемориализации Бабьего Яра. Музей жертв Бабьего Яра расположится в помещении бывшей конторы еврейского кладбища. В данный момент продолжается реконструкция здания, открытие музея запланировано на 2021 год. Также под эгидой Института истории Украины по заказу Кабинета Министров украинские ученые разработали концепцию комплексной мемориализации Бабьего Яра. Предлагается преобразовать парк на месте трагедии в единый мемориальный комплекс, который должен объединить все существующие сегодня памятники. Предполагается также создание Музея Холокоста.

Сотни публичных интеллектуалов обратились с открытым письмом к власти с требованием возводить в Бабьем Яре исключительно государственный мемориал.

К Зеленскому с аналогичным требованием напрямую обратился ведущий исследователь истории евреев Йоханан Петровский Штерн. Позже, "как еврей к еврею" к Зеленскому обратился историк Виталий Нахманович.

Сотни украинских евреев обратились к гражданскому обществу с коллективным с призывом осознать трагедию Бабьего Яра как часть украинской истории и украинской исторической памяти, а также поддержать создание украинского мемориала в Бабьем Яре.

Позицию государства в первый год президентства Зеленского озвучивали глава Института нацпамяти Антон Дробович и министр культуры Александр Ткаченко. Они оба делали акцент на реализации государственного проекта.

28 июля президент Зеленский публично поддержал Мемориальный центр Холокоста "Бабий Яр". 29 сентября между украинским правительством и МЦХБЯ был подписан меморандум о сотрудничестве.

В окябре инициативная группа "1 декаря", выстапающая потив МЦХБЯ и настаивающая, что Бабий Яр является частью украинской памяти, заявила о том, что глава ОП Андрей Ермак сорвал их встречу с президентом Владимиром Зеленским.

В декабре Владимир Зеленский подписал Указ "О мероприятиях в связи с 80-й годовщиной трагедии Бабьего Яра и дополнительных мерах по дальнейшему развитию Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр". Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак определены сопредседателями Организационного комитета по вопросам перспективного развития Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр", а также утвержден новый состав Организационного комитета. Кроме того, поддержана инициатива Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр".