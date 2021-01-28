Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке
По его словам, количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывают реальной потребности пассажиропотока. Мол, десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди, чтобы сесть в автобус.
"В результате часть людей просто вынуждены пользоваться услугами такси или подсадки в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз", - отметил Марцинкив.
Мэр также отметил, что из карантин в работе общественного транспорта перевозчики несут убытки. Он не понимает, кто должен покрывать их потери.
"Сегодня (28 января) на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничения на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть Постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - добавил мэр.