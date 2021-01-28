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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

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Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте
Городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив просит Кабинет министров отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте и вернуть его работу в обычном режиме.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке

По его словам, количество сидячих мест в транспорте абсолютно не покрывают реальной потребности пассажиропотока. Мол, десятки людей вынуждены на остановках ждать своей очереди, чтобы сесть в автобус.

"В результате часть людей просто вынуждены пользоваться услугами такси или подсадки в попутные машины, преодолевать необходимое расстояние пешком в мороз", - отметил Марцинкив.

Мэр также отметил, что из карантин в работе общественного транспорта перевозчики несут убытки. Он не понимает, кто должен покрывать их потери.

"Сегодня (28 января) на сессии обратился к центральной власти об отмене ограничения на перевозку в городском общественном транспорте общего пользования и с требованием пересмотреть Постановление для обеспечения работы пассажирского транспорта в обычном режиме", - добавил мэр.

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Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    Розумний мужик - розумне просить. Однак просить у інтелектуальних імпотентів (зєбілів).
    Для них - це дуже гумне просить.
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Мэр Ивано-Франковска Марцинкив просит Кабмин отменить ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте

    Та да ,так же надо просить дозволения чихать , кашлять, проложить тротуар, и провести отчетно - выборное собрание...
  • Бяка Бука
    Вы просто не в курсе. В Ивано-Франковске практически весь транспорт уже коммунальный. Низкопольные современные большие автобусы и троллейбусы. Ходят по графику. Но в них сидячих мест не очень много. Огромное пространство, на котором может вместиться большое количество стоячих пассажиров, пустует. В итоге рентабельность на нуле и плюс большое количество пассажиров остаётся на промежуточных остановках, так как сидячих мест уже нет. Согласитесь, дебилизм.
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