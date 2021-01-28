Оккупанты с начала суток дважды нарушили "тишину", потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды нарушили режим прекращения огня, потерь среди личного состава украинских воинов нет.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, передает Цензор.НЕТ.

В течение текущих суток, 28 января, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня.

Так, вблизи населенного пункта Водяное вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На обстрелы российско-оккупационных войск наши воины открывали огонь.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В районе проведения операции Объединенных сил выполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Сегодня саперы ГСЧС разминировали более 5 гектаров территории и передали на уничтожение 134 взрывоопасных предмета.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируема украинским воинами.

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