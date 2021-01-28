Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Гусев представил дорожную карту реформирования "Укроборонпрома" и доложил о первых результатах подготовки к трансформации концерна в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.
Президент поручил Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.
Президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 год, а также поручил профильному вице-премьеру Урускому ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации закона "Об оборонных закупках".
"Мы должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул Зеленский.