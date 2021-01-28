Зеленский поручил вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на заседание СНБО в феврале

Президент Украины Владимир Зеленский провел рабочее совещание по реформированию Государственного концерна "Укроборонпром". В ней приняли участие секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, вице-премьер-министр - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский и генеральный директор ГК "Укроборонпром" Юрий Гусев.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Гусев представил дорожную карту реформирования "Укроборонпрома" и доложил о первых результатах подготовки к трансформации концерна в современные холдинги с эффективной системой корпоративного управления.

Президент поручил Данилову подготовить и вынести вопрос реформирования "Укроборонпрома" на рассмотрение на заседании СНБО уже в феврале.

Президент поддержал предложение об увеличении доли предприятий "Укроборонпрома" в государственном оборонном заказе при согласовании и утверждении этого документа на 2021 год, а также поручил профильному вице-премьеру Урускому ускорить подготовку подзаконных нормативно-правовых актов для имплементации закона "Об оборонных закупках".

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"Мы должны структурно перестроить государственный оборонно-промышленный комплекс. Необходимо ввести современную модель корпоративного управления на предприятиях "Укроборонпрома", - подчеркнул Зеленский.