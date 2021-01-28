Новости • Правосудие

Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст

3 95827
Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст
Решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства о новой редакции украинского правописания будет обжаловано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как заявила заместителя министра юстиции Валерию Коломиец, Минюст считает указанное решение ОАСК незаконным и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

"На то, чтобы подать апелляцию, у правительства ест 30 дней", - отметила чиновница.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окружной админсуд Киева по иску Портнова обязал Минобразования пересмотреть учебники по истории относительно событий времен Евромайдана. ДОКУМЕНТ

Напоминаем, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 г.

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Павло ШОвте
    Коли 8 річні діти розумніші за дорослих...Рішення ОАСК про скасування нової редакції українського правопису незаконне і буде оскаржене, - Мін'юст - Цензор.НЕТ 940
  • Николай Николаевич b96f438b
    А може нуйогонах те окружне суділіщє? Дайош рєфєрєндум з цього питання!!!
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    У.....**** гарнизонные. Пардон. Как же они мне по жизни осточертели!
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости