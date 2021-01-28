Решение ОАСК об отмене новой редакции украинского правописания незаконно и будет обжаловано, - Минюст

Решение Окружного административного суда Киева об отмене постановления правительства о новой редакции украинского правописания будет обжаловано.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минюста.

Как заявила заместителя министра юстиции Валерию Коломиец, Минюст считает указанное решение ОАСК незаконным и будет обжаловать его в апелляционной инстанции.

"На то, чтобы подать апелляцию, у правительства ест 30 дней", - отметила чиновница.

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Напоминаем, ранее Окружной административный суд Киева признал противоправным постановление правительства об изменениях в украинском правописании.

Новая редакция "Украинского правописания" вступила в силу 3 июня 2019 г.