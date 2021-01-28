Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января, встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СНБО.

Данилов проинформировал Квин о том, что в Украине сейчас разрабатывают и готовят к утверждению 14 секторальных стратегий по национальной безопасности. Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества между США и Украиной в военно-технической сфере.

В то же время секретарь СНБО подчеркнул важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами для противодействия гибридным угрозам и информационном терроризма.

Кроме того, Квин заверила Данилова в неизменности поддержки Украины Вашингтоном. Также она выразила готовность США к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.

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