Рассмотрели вопросы активизации сотрудничества в оборонной сфере, - секретарь СНБО Данилов провел встречу с поверенной в делах США Квин
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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 28 января, встретился с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Говорили о состоянии двустороннего сотрудничества между Киевом и Вашингтоном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба СНБО.
Данилов проинформировал Квин о том, что в Украине сейчас разрабатывают и готовят к утверждению 14 секторальных стратегий по национальной безопасности. Также стороны рассмотрели вопросы санкционной политики и активизации сотрудничества между США и Украиной в военно-технической сфере.
В то же время секретарь СНБО подчеркнул важность координации и совместных действий со стратегическими партнерами для противодействия гибридным угрозам и информационном терроризма.
Кроме того, Квин заверила Данилова в неизменности поддержки Украины Вашингтоном. Также она выразила готовность США к дальнейшему расширению двустороннего сотрудничества.