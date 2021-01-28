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Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк

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Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк
Украина призывает российскую сторону разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами и готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в Нормандском и Минском форматах.

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также призываем Россию разблокировать вопросы, прогресс в которых затормозился на многие месяцы только из-за отсутствия у Кремля политической воли, в частности, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие КПВВ в Золотом и Счастье", - отметил он.

Посол добавил, что Украина полностью поддерживает призыв спецпредставителя ОБСЕ продемонстрировать политическую волю для быстрого достижения договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", начиная со "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

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"Украинская сторона готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в рамках установленных форматов, то есть "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    Ми вже міняли всіх на всіх.
    Тобто нам віддали кілька чоловік, а ми відпустили всіх, ще і з гарантіями непереслідування за злочини.
    А от проти наших в'язнів рашка відкрила кримінальні справи.
  • Super Gut
    При "липецком барыге", каждый год по полтысячи наших ребят доставали из плена. А при квартальном чучеле, обмены - это какой-то нонсенс. Всем на банковой насрать на пленников, зебилы просто писдят наши деньги гигантским количествами.
  • q4ma
    Взяли очередного языка - пора меняться! Мы вам - языка, пока не раскололся на всю, вы нам - шофера, не имеющего никакого отношения к АТО/ООС, и попавшего к обдроченцам по собственной воле.
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