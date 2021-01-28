Украина готова к обмену "всех на всех" без дополнительных условий, - Цимбалюк

Украина призывает российскую сторону разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами и готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в Нормандском и Минском форматах.

Об этом заявил во время заседания Постоянного совета ОБСЕ постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Мы также призываем Россию разблокировать вопросы, прогресс в которых затормозился на многие месяцы только из-за отсутствия у Кремля политической воли, в частности, взаимное освобождение удерживаемых лиц и открытие КПВВ в Золотом и Счастье", - отметил он.

Посол добавил, что Украина полностью поддерживает призыв спецпредставителя ОБСЕ продемонстрировать политическую волю для быстрого достижения договоренности о взаимном освобождении удерживаемых лиц по принципу "всех на всех", начиная со "всех подтвержденных на всех подтвержденных".

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"Украинская сторона готова продолжать этот процесс без каких-либо предварительных предпосылок в рамках установленных форматов, то есть "нормандской четверки" и Трехсторонней контактной группы", - заявил глава украинской миссии при ОБСЕ.