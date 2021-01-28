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Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко

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Миссия МВФ в Украине продолжена на 7-10 дней, - министр финансов Марченко
Миссия Международного валютного фонда в Украине продолжена на семь-десять дней.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для нас принципиально оставаться в программе МВФ. Мы сейчас в активной стадии переговоров. У нас продлена миссия на семь-десять дней", - сказал Марченко.

Министр добавил, что за это время возможна финализация меморандума в части обязательств Украины. "Есть ожидания, что за это время мы финализируем меморандум", - отметил он.

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Напоминаем, миссия стартовала 21-23 декабря 2020 года, после чего был взят перерыв на праздники до 11 января. 

МВФ 9 июня 2020 года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

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Топ комментарии

  • ALEX SUROVV
    А нам точно надо ваше МВФ? Нам судя по всему и так некуда деньги выкидывать.
    Государство закупило у Ахметова и КО електроенергию по *зеленому тарифу* по цене 7,3грн/кВт-час, а продали, продали по 1,6 грн/кВт-час. В чем логика такой торговли и такой економики?
    Убыток по 5,7 грн за каждый кВт-час.
    При етом АЕС предложили на свою енергию 570 грн/МВт-, тоесть в 12 раз дешевле. Ето вы называете рынком?
    Например даже в США зеленый тариф - 620 грн/МВт-час.
    Нам нужен очередной кредит от МВФ чтобы его тоже подарить Ахметову за его *зельоную енергию*?
  • ALEX SUROVV
    Не давайте етим придуркам кредиты под залог Украины. Я не собираюсь их отдавать.
  • Ан Мур
    значить, "домовилися постійно домовлятися"
    Гаси світло, кредитів не буде.
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