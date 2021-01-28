Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в СИЗО на Волыни
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43-летний мужчина находился в одиночной камере. Он свел счеты с жизнью при помощи простыни.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВолыньPost".
Мужчину подозревали в том, что он насиловал десятилетнюю дочку своей сожительницы, пока сожительница была на заработках. Он долгое время скрывался от полиции, но когда попытался сбежать в РФ, был задержан в Сумской области.
Мужчину содержали в одиночной камере в СИЗО Ковеля.
Местная прокуратура начала дело о возможной служебной халатности сотрудников СИЗО. Расследование будет вести ГБР.
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