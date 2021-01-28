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Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в СИЗО на Волыни

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Подозреваемый в изнасиловании ребенка повесился в СИЗО на Волыни
43-летний мужчина находился в одиночной камере. Он свел счеты с жизнью при помощи простыни.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "ВолыньPost".

Мужчину подозревали в том, что он насиловал десятилетнюю дочку своей сожительницы, пока сожительница была на заработках. Он долгое время скрывался от полиции, но когда попытался сбежать в РФ, был задержан в Сумской области.

Мужчину содержали в одиночной камере в СИЗО Ковеля.

Местная прокуратура начала дело о возможной служебной халатности сотрудников СИЗО. Расследование будет вести ГБР.

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Топ комментарии

  • Владимир Сливка
    Якесь непевне формолювання,підозрюваний чи звинувачений.Як що підозрюваний то його вина не доказана,можливо він був і не винний.
    Так що пакості говорити непотрібно а ліпше спитати із правоохоронців як вони ухитрилися сховати ,,кінці,, та чи не вони йому допомогли коли звинувачення почало розвалюватись.
    Адже наші менти працюють методами НКВД.
  • Николай Николаевич b96f438b
    А він міг бути і не винним. По дописам коментаторів можна уявити, як складно а іноді навіть неможливо довести свою невинуватість, коли проти тебе всі навколо. Років зо три тому було вбито 18ти річного хлопця та його матір, у власному будинку. Підозра впала на друга вбитого, який був засуджений до 15ти років ув'язнення. Проте, вже через рік адвокатам засудженого вдалося довести, що їх підзахисний непричасний до вбивства, а скоїв цей злочин колишній співмешканець загиблої, через гроші, отримані останньою за проданий земельний пай. І це лише одна із сотень таких "історій", де доблесна хвеміда править свій суд.
  • Ан Мур
    адміністрація СІЗО також по понятіям живе.
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