Из-за снегопада на некоторых дорогах на юге страны запрещен проезд транспорта, - ГСЧС

По состоянию на 18:00 четверга проезд на дорогах общего пользования в Украине обеспечен, однако на некоторых дорогах в Одесской и Николаевской областей проезд либо ограничен, либо невозможен

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госслужбы Украины по ЧС.

Так, в Одесской области - запрещено движение транспортных средств всех видов на автодорогах государственного значения М-15 Одесса-Рени, М-16 Одесса - Кучурган и на всех автодорогах местного значения.

В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Отсутствует проезд к 9 н.п. в Одесском (1), Белгород-Днестровском (6) и Березовском (2) районах Одесской области.

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Вблизи с. Петровировка Ширяевского района Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса из-за заносов и гололедицы образовался затор из крупногабаритных транспортных средств. Для расчистки дороги и ликвидации автомобильного затора привлечено 8 единиц техники Службы автомобильных дорог и спецтехника ГСЧС (БАТ и ИМР - 2 ед.).

Движение перекрыто подразделениями Нацполиции. Силами ГСЧС отбуксировали 32 единицы техники и оказана помощь 48 лицам, прочищены 7 км дороги. Мобильными пунктами обогрева ГСЧС (2 ед.) осуществляется патрулирование для оказания помощи.

По состоянию на 18.00 четверга наблюдается местами небольшой снег в Одесской (снежный покров 20-25 см), Киевской (до 10 см), Черкасской (до 20 см), Черниговской (до 2 см), Кировоградской (до 10 см) и Винницкой (до 5 см) областях; небольшой снег с дождем в Николаевской (до 15 см) и Херсонской (до 1 см) областях.

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