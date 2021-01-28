На Донетчине на взятке 25 тыс. грн задержаны двое чиновников Госэкоинспекции, - Нацполиция. ФОТО

В Донецкой области правоохранители уличили во взяточничестве двух сотрудников Государственной экологической инспекции.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции.

44-летний начальник и 28-летний инспектор отдела требовали от предпринимателя 25 000 гривен взятки за уменьшение суммы убытков в акте экологической инспекции. В дальнейшем обещали посодействовать в закрытии уголовного производства в отношении незаконной вырубки древесины и переквалификации его в административном правонарушении.

Полицейские задержали чиновников в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после перевода средств на счет одного из фигурантов.

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Решается вопрос о сообщении обоим взяточникам о подозрений по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.