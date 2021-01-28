На выборах ректора Национального авиационного университета большинство голосов набрал кум Табачника, экс-регионал Луцкий, - источник

На выборах ректора НАУ большинство голосов получил Максим Георгиевич Луцкий - доктор технических наук, професор бывший депутат ПР 5 и 6 созывов, который ранее занимал должность проректора этого вуза.

Об этом сообщают источники Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, за Максима Луцкого проголосовало 63,9% членов коллектива университета пришедших на выборы ректора. Официально результаты голосования еще не объявили.

Максим Луцкий является кумом экс-министра образования Дмитрия Табачника.

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Как говорится на официальном сайте НАУ, явка на выборах ректора университета составила почти 90%. Тайное голосование длилось до 18:00.

В первом туре выборов приняли участие: кандидат химических наук, доцент Павел Борсук, доктор технических наук, профессор Максим Луцкий, доктор технических наук, профессор Римвидас Хращевский.

Всего на выборы ректора НАУ было делегировано 2711 избирателей, среди них - 1842 работников и студентов НАУ, остальные - представители структурных подразделений университета.

Согласно ст.42 ЗУ "О высшее образование", выборы считаются состоявшимися, если участие в них приняли более 50% от общего количества лиц, имеющих право участвовать в выборах.

Явка на выборах ректора НАУ составила рекордные 89,3%. Соответственно, выборы являются состоявшимися".