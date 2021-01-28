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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России

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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении персональных санкций. Санкции вводят против юридических и физических лиц из России.

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Согласно указу, контроль за выполнением решения СНБО возложили на Секретаря Алексея Данилова.

Однако сам санкционный список в Офисе президента не опубликовали. Кроме того, одно из решений СНБО - засекречено.

Министерство иностранных дел Украины проинформировало партнеров из Европейского союза, Соединенных Штатов и других государств о введении санкций против России.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 142
  • Igr 44
    прилетел волшебный пендель из госдепа? думаю поздно.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против России - Цензор.НЕТ 4307

    абалдеть!...
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