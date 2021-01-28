Все, что было сделано в вопросах деоккупации Крыма - это результаты команды президента Порошенко, - Елисеев

Заявления Владимира Зеленского о том, что якобы до его президентства ничего не делалось для деоккупации Крымского полуострова, являются ложными и несправедливыми по отношению и к международным партнерам Украины, и к крымскотатарскому народу, и к команде пятого Президента.

Об этом заявил внешнеполитический советник Порошенко, украинский дипломат Константин Елисеев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Сегодня президент Зеленский непосредственно, прямо заявил, что Крымом никто не занимался до его прихода к власти. То есть это по сути был плевок в сторону дипломатов, тех, кто действительно занимался и наших крымскотатарских патриотов. Это был плевок в лицо нашим партнерам. Кто ввел санкции? Европейский Союз, американцы. А известная декларация Помпео? Давайте все же говорить о фактах ", - подчеркнул Елисеев.

"Первая резолюция, которая была в 2014 году, а затем 2015, 2016 о правах человека, потом была следующая резолюция по милитаризации Крыма. А использование международных судебных структур? Чего стоит только одно решение Международного Суда ООН, который по Конвенции ООН по расовой дискриминации начал содержательное рассмотрение этого дела в отношении постоянного члена СБ ООН - России ", - перечислил Елисеев.

"А если вспомнить вопрос, связанный с использованием международных морских трибуналов? И так далее ", - продолжил дипломат.

"Давайте вспомним, как Порошенко в свое время поработал с Эрдоганом, освободили крымских татар, и Чийгоза в том числе. То есть немало было сделано ", - отмечает Елисеев.

"Я хотел бы напомнить, что и Крымская платформа, идеология Крымской платформы была заложена во времена Порошенко. В частности, в резолюции Европарламента с 2017 году именно эта инициатива была поддержана ", - напомнил Елисеев.

"Я бы все-таки посоветовал дипсоветникам показать президенту какие-то справки и почитать", - отметил Елисеев.

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"Я тоже задаю вопрос: а что за эти почти два года сделал президент Зеленский, чтобы приблизить деоккупацию Крыма? Ввел ли он дополнительные санкции против России? Он даже не ввел санкции за постройку Керченского моста Путиным ", - констатирует дипломат.

"Единственное, что он сделал - Генпрокуратура открыла по его указанию новое дело против Порошенко за то, что он дал приказ нашим судам перейти из порта Одесса в порт Мариуполь. Таким образом он считает, что приблизил деоккупацию Крыма? ", - отметил Елисеев.

"Или, возможно, он считает, что деоккупация Крыму - это то, что его "слуги" и премьер в свое время педалировали тему подачи воды в Крым? Мне кажется, это очень досадный эпизод", - говорит Елисеев.

Елисеев резюмирует, что подобные заявления являются следствием полного непрофессионализма нынешней власти: "Если следовать такой логике, то следующее заявление президента будет, что "до моего прихода к власти Украины не существовало".

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"Я ожидаю, что хотя бы представители крымскотатарского народа сделают соответствующее заявление, что было сделано за период с 2014 по 2019 год. Когда говорят, что до Зеленского никто не занимался Крымом или благодаря Зеленскому крымский вопрос вынесли на первый план - это абсолютная, скажу недипломатично, ложь и неправда ", - констатирует Елисеев.

"Президент государства должен говорить объективную информацию - нравится им это, или не нравится. Но по крайней мере это не должно огорчать наших партнеров, которые уже сейчас обратили внимание на эти несправедливые заявления ", - резюмировал советник пятого Президента.