Главные новости 27 января: реформа СБУ, госизмена Януковича

СБУ запретили "кошмарить" бизнес, Януковича подозревают в госизмене, Дубинского заблокировали в YouTube - главные новости Украины 27 января 2021 года.

СБУ больше не будет бороться с коррупцией и организованной преступностью

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект президента Зеленского о реформе спецслужбы. Подразделения СБУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностью ликвидируют.

Кроме этого, Рада поддержала законопроект о создании Бюро экономической безопасности. Оно возьмет на себя функции налоговой милиции, которая будет ликвидирована в течение полугода.

Советник главы ОП Михаил Подоляк называет реформы в СБУ и создание БЭБ "историческим поворотом для украинских правоохранительных органов".

Януковича подозревают в госизмене

О подозрении ему сообщили из-за подписания в 2010 году "харьковских соглашений" в интересах России, а не Украины. По версии следствия, Янукович предоставил иностранному государству - Российской Федерации и ее представителю - президенту РФ Дмитрию Медведеву помощь в проведении подрывной деятельности против Украины".

Зеленский считает, что Крым хочет вернуть только он

"Это очень неправильно, что никто не думал о возвращении Крыма с 2014 года и до моего прихода к власти", - заявил президент на совещании по подготовке к празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

Теперь, по словам Зеленского, площадка "Крымская платформа" сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины в международно признанных границах.

Дубинского заблокировали в YouTube

Аккаунт попавшего под санкции "слуги народа" Александра Дубинского заблокирован "за нарушение правил сообщества YouTube".

Дубинский считает, что "сотни тысяч" его подписчиков "стали жертвами временной безнаказанности аферистов".

Витренко опять не назначили

Рада во второй раз не смогла назначить Юрия Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. "За" проголосовали лишь 204 народных депутата из 226 необходимых. Витренко остается в статусе исполняющего обязанности.

Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание

Суд удовлетворил иск адвокатов Ильченко и Кравца и признал, что у Кабмина не было полномочий изменять правописание. Министерство юстиции собирается обжаловать решение суда.