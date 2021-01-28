В оккупированном Крыму 109 человек лишены свободы за политические взгляды или религию, - правозащитники

В конце 2020 года в рамках "крымских" уголовных дел, 109 человек были лишены свободы по политическим или религиозным мотивам.

Об этом говорится в отчете "Обзор ситуации с соблюдением прав человека и норм международного гуманитарного права в Крыму за 2020 год", который подготовила Крымская правозащитная группа, передает Цензор.НЕТ

"В конце 2020 года в местах несвободы в рамках "крымских" уголовных дел, по данным КПГ, находятся 109 человек, лишенных свободы по политическим или религиозным мотивам. После "обмена" в сентябре 2019 года новых освобождений с участием крымских политических заключенных не происходило", - говорится в отчете.

По информации правозащитников, в 2020 году было лишено свободы еще не менее 24 человек:

- 10 человек по "делу крымских мусульман", 1 из них находится под домашним арестом, но был лишен воли из-за отправки в медицинское учреждение для прохождения принудительной психиатрической экспертизы;

- 6 человек по обвинению в причастности к "Свидетелям Иеговы";

- 2 человека по обвинению в участии в батальоне им. Н. Челебиджихана;

- 4 человека по обвинению в подготовке диверсий, хранении оружия и шпионаже в пользу Украины;

- 2 человека по обвинению в призывах к возвращению Крыма под контроль Украины.

Сообщается также, что в 2020 году количество жителей Крыма, лишенных свободы по "делу крымских мусульман", составило 69 человек. Еще 5 человек ограничены в передвижении: 3 находятся под наблюдением и не в состоянии оставить оккупированную территорию, 2 - под домашним арестом.

Фигурантов этого дела обвиняют в причастности к "Хизб ут-Тахрир" или в пропаганде деятельности организаций, что в РФ признаны террористическими или экстремистскими, но не являются таковыми по законодательству Украины.

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