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Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО

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Заход эсминца США Porter в Черное море направлен против наращивания военной мощи России в регионе, – НАТО
Заход американского эсминца Porter в Черное море является ответом НАТО на продолжающееся наращивание военной мощи РФ в этом регионе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В ответ на незаконную аннексию украинского Крыма Россией и продолжающееся наращивание военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свое оборонительное присутствие в регионе и по-прежнему твердо привержен обеспечению безопасности Черного моря", - говорится в заявлении официального представителя НАТО Оаны Лунгеску

"Черное море имеет стратегическое значение для НАТО. Три союзника - Болгария, Румыния и Турция - являются прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами", - подчеркнула Лунгеску.

В штаб-квартире альянса при этом отметили, что эсминец ВМС США вошел в Черное море в четверг "для проведения обычных операций по обеспечению безопасности на море и тренировок с союзниками и партнерами в регионе". В коммюнике отмечается, что Porter является третьим кораблем ВМС США, вышедшим в Черное море за последние дни, после эсминца с управляемыми ракетами Donald Cook ("Дональд Кук") и судна снабжения ВМС США USNS Laramie.

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"ВМС США и другие военно-морские силы НАТО регулярно действуют в Черном море в соответствии с международным правом, обычно патрулируя воды около двух третей года", - сказано в сообщении.

По сообщению 6-го оперативного флота ВМС США, эсминец Porter, оснащенный системой противоракетной обороны Aegis и ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км, начал прохождение черноморских проливов в четверг утром.

USS Porter наряду с эсминцами USS Donald Cook, USS Roosevelt и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

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Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

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Топ комментарии

  • Vladimir Longer
    Если бы хоть один корабль ВМС США базировался бы в Севастополе до 2014 года, то козломордые не посмели бы сделать то, что сделали...
    Даже катера американского было бы достаточно...
  • Serg KS d9fae3d4
    Надо было правильно голосовать в 91 за Черновола и был бы флот не распиленный и авиация и армия а такие деятели как Кравчук и Кучма курили бы в стороне, кроме того вряд ли бы дорвался до власти янык со своим патроном ахметом, а у кремля просто бы не было возможностей, что то отнять у Украины и вряд ли бы тут были сплошные агенты и в армии и в полиции и по ходу во всех сферах ,а сегодня бы может Украина и была бы членом НАТО и могла бы ********** не по детски к восточному соседу в том числе и пугать
  • Ан Мур
    Україна з радістю підпише з НАТО і з США договір на дострокову оренду шостим флотом США (і об'єднаних з в НАТО ВМС) всіх бухт Севастополя і всього Криму.. І щоб вони не звертали уваги на попередніх квартирантів; а, якщо ті будуть ********** і не захочуть звільняти площу - дозволити застосувати проти них силу.
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