Готова взять на поруки ветерана Котеленец (Фортуну), - глава Минветеранов Лапутина

Глава Министерства по делам ветеранов Юлия Лапутина готова взять на поруки ветерана Викторию Котеленец (позывной Фортуна), которую задержали по подозрению в сотрудничестве с наемниками РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минветеранов.

"Я готова лично взять на поруки Викторию Котеленец", - заявила Лапутина.

Министр считает, что те, кто защищал и защищает Украину, в свою очередь нуждается в защите, эффективной правовой поддержке и помощи.

"Сейчас в таких случаях, кроме общественного давления и применения такой гуманной меры пресечения как поручительство в суде - другие действенные механизмы в государстве до сих пор, к сожалению, не введены. Фактически, общественный механизм есть, а правового нет. И это создает большой пробел в возможности принятия достойного решения. Именно поэтому мы подчеркиваем чрезвычайную актуальность нашей инициативы по созданию института ветеранского омбудсмена. Защита защитников и защитниц Украины - это бесспорный, базовый принцип европейского государства ", - отметила Лапутина.

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В Минветеранов отметили, что 3 декабря 2020 года межведомственной комиссией было принято решение о предоставлении Виктории Котеленец статуса участника боевых действий. Пакет необходимых документов, предоставленный заявительницей, был проверен в установленном порядке и рассмотрен Комиссией в составе представителей Минобороны, МВД, Минюста, Национальной полиции, Национальной гвардии, СБУ, Службы внешней разведки, Администрации Госпогранслужбы, Администрации Госспецтрансслужбы, Офиса Генерального прокурора, Управление государственной охраны, Администрации Госспецсвязи, ГСЧС, ГФС, других государственных органов и общественных организаций.

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Напоминаем, ветерана Котеленец (Фортуну) задержали по подозрению в конвоировании украинских пленных на "параде" в Донецке.