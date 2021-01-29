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"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ

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"Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ
Депутаты фракции "Слуги народа" начали собирать подписи за исключение из ее состава попавшего в санкционный список США Александра Дубинского.

Об этом со ссылкой на одного из депутатов фракции сообщает издание "Буквы", информирует Цензор.НЕТ.

Голосование по этому вопросу происходит в специальном мобильном приложении "слуг", в котором для нардепов обычно устраивают опросы о поддержке тех или иных законопроектов. Оно продлится сутки. Промежуточные результаты в приложении не видны.

На уточнение, дал ли Офис Президента санкцию на это голосование после того, как группа "друзей Коломойского" не поддержала назначение Витренко на должность вице-премьера — министра энергетики, источник ответил: "Нет, мы сами".

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Топ комментарии

  • Алексей Достоевский
    Да пристрелите уже его и не мучайтесь.
  • Владислав Васильченко
    "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ - Цензор.НЕТ 6640
  • Myko
    Записи розмови Байдена з Порошенком могли бути передані Деркачу тільки з дозволу Зеленського або Єрмака. Оприлюднення плівок збіглося з появою Єрмака в офісв преЗЕдента, то ж вірогідно що Єрмак передав ті записи. Але цікаво й те, що такі самі записи зберігаються і в адміністрації президента США, але у Трампа їм ходу не дали. Можливо проаналізувавши їх, виявили невідповідність з тим, що оприлюднив Деркач. Санкції США проти деркача, дубинського і ко - це ще пакет санкцій Трампа. А пакет санкцій Байдена попереду і першою, швидше за все, буде прокурорша Венедіктова, яка відкривала кримінальну справу проти Байдена, а за нею Єрмак, Татаров.... а там і сам Зеленський. Кажуть, що Байден дуууже мстивий.
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