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Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного"

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Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного"
Народный депутат СН Александр Дубинский не планирует признавать результаты анонимного голосования своих коллег касательно его исключения из фракции "Слуги народа".

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".

Дубинский считает, что в случае открытого голосования о его исключении из фракции коллеги не проголосуют за исключение.

Результаты анонимного голосования по этому вопросу в приложении "Слуг народа" Дубинский не признает.

"Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", — сказал Дубинский.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ

Также депутат отметил, что не покинет фракцию добровольно, поскольку не хочет "принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал".

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Топ комментарии

  • Герхард
    А слабо сшить на Дубинского дело и закрыть его, как это здорово умеют Аваков и Венедиктова?
    Дело о том, как Дубинский, увлекшись идеями расового превосходства убил беларусского журналиста Шеремета.

    Рост подходит. Борода есть. Походка один в один, как на видео. Футболки у Дубинского разные имеются. Мину дома у Дубинского найти для Авакова плевое дело.
    Готово!!!

    И голосовать не надо.
  • дмитрий иванов 527db324
    Видимо со стулом прилипшим к заднице, придётся выносить "тупой собачий рот"
  • denis robb
    Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного" - Цензор.НЕТ 3362
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