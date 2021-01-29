Дубинский о голосовании за его исключение: не собираюсь признавать ничего "тайного"
Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Буквы".
Дубинский считает, что в случае открытого голосования о его исключении из фракции коллеги не проголосуют за исключение.
Результаты анонимного голосования по этому вопросу в приложении "Слуг народа" Дубинский не признает.
"Я не собираюсь признавать ничего анонимного. […] Есть положение: надо проголосовать — подписные письма, протокол. Надо это сделать. Надо показать реальное отношение людей к этому вопросу. Я прекрасно понимаю по действиям своих коллег, что этих голосов там нет", — сказал Дубинский.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Слуги" собирают подписи за исключение Дубинского из фракции, - СМИ
Также депутат отметил, что не покинет фракцию добровольно, поскольку не хочет "принимать наказание за любое нарушение, которого не совершал".