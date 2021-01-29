Новости • Коронавирус и карантин

Новая вакцина: компания Novavax заявила о готовности препарата с эффективностью более 89%

6 56028
Новая вакцина: компания Novavax заявила о готовности препарата с эффективностью более 89%
Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса, эффективность которой составляет 89,3%, в том числе с учетом нового, "британского" штамма.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".

"Кандидат на вакцину против COVID-19, препарат NVX-CoV2373, созданный на основе белков, достиг основной конечной точки с эффективностью вакцины 89,3% по результатам третьей фазы клинического испытания, проведенного в Соединенном Королевстве (Великобритания)", - говорится в официальном сообщении компании.

При этом уточняется, что препарат был испытан в том числе на новом "британском" штамме коронавируса. На основе тестов было установлено, что вакцина от Novavax является эффективной на 95,6% против основного штамма, и на 85,6% против новой разновидности вируса.

Читайте на Цензор.НЕТ: Pfizer и BioNTech заявляют об эффективности их вакцины против мутировавших штаммов COVID-19

Novavax также объявил о результатах второй фазы исследования, проведенного в Южной Африке, где бурлит другой, "африканский" штамм коронавируса. Эффективность вакцины там составляла около 49,4%.

Novavax была одной из нескольких компаний, в прошлом году получила миллиардное финансирование правительства США на разработку вакцины.

Также на Цензор.НЕТ: Вакцина AstraZeneca годится только для людей моложе 64 лет, - институт Коха

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Alex Andronov ef91829d
    Если ты думаешь, что переболев один раз и все твои беды позади, то ты крупно ошибаешься - она опять к тебе придет примерно через 8-9 месяцев, но уже в более тяжелой форме и это факт на себе проверял, так что как не крути, а нужна либо вакцина, либо лекарство от этой заразы, которая к тому же мутирует и становиться более опасной - так что хочешь не хочешь, а раскошелиться придется, то кто ее придумал все предусмотрел..
  • Alex Andronov ef91829d
    Американская компания Novavax объявила о завершении третьей, финальной, стадии исследований новой вакцины против коронавируса,Источник: https://censor.net/ru/n3244790

    Чего тут не то - как может быть проведена третья стадия, если беременность длиться 9 месяцев, а после нее еще нужно минимум год наблюдать за ребенком и вообще, побочные эффекты от вакцинации могут проявляться в течении двух лет, так что говорить о завершении третьей стадии явно рановато. А за два года этот вирус может мутировать на все сто процентов и что тогда, изобретать новую вакцину? В общем гонка на выживание стартовала, а сколько доберутся до финиша можно только гадать.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости