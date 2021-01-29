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Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки

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Байден "не сдерживался" в разговоре с Путиным, - пресс-секретарь Белого дома Псаки
Президент Джо Байден "не скрывал обеспокоенности" во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, состоявшимся на этой неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", об этом в четверг заявила Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома.

Выступая на ежедневном пресс-брифинге, Псаки рассказала журналистам, что во время беседы с российским лидером Байден затронул тему того, как власти обошлись с находящимся в заключении критиком Кремля, Алексеем Навальным.

"Он не сдержался, выразив обеспокоенность по поводу обращения с Алексеем Навальным и обращения (силовиков) с протестующими", - заявила Псаки.

По ее словам, Байден "никогда не сдерживался в эмоциях по поводу вопросов, касающихся президента Путина, и (не скрывал) своей озабоченности в связи с действиями российского правительства, и он ясно и однозначно сказал об этом во время телефонного разговора".

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Напомним, Навального задержали 17 января в аэропорту "Шереметьево", когда он вернулся в Россию после лечения из-за попытки отравления. По версии российских властей, Навальный уклонялся от контроля как условно-осужденный. Химкинский суд Российской федерации взял под стражу Алексея Навального на 30 суток - до 15 февраля 2021 года.

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Топ комментарии

  • Joshua Merlin
    Путин, а вместе с ним и Россия, встряли по собственному невежеству и жадности. Его никто не заталкивал в эту игру, он сам полез, обвешавшись хоругвями, иконами и прочей чушью, слабо понимая, что развязав войну, он ступил на территорию очень опытных игроков, которые разводили куда более талантливых игроков. Далеко ходить не надо, но достаточно вспомнить Наполеона Бонапарта и его судьбу. В отличие от Путина, Наполеон был феноменально одаренным человеком и выдающимся, несравненным полководцем. Тем не менее, опытные игроки дали ему втянуться в выигрыши и, в конце концов, поставить на кон все. Наполеон поставил и проиграл даже собственную жизнь, не говоря уже о Франции.
    Путин сел за стол игроков высшей лиги, не имея для этого никаких оснований. Он не имел ни опыта, ни интеллекта, ни даже чутья, которое могло бы оправдать его апломб, с которым он встрял в игру. Поэтому, вход он сделал самостоятельно, а потом его начали играть. Как и в случае с Наполеоном, опытные игроки доводят его до кондиции, когда он поставит на кон все, и он - поставил.
  • Біле Пальто
    Як же вона вас дістала, москалику...)))
  • Amber
    Як взагалі можна спокійно вести розмову із терористом номер один в світі і вбивцею , яким є кремлівський вилупок ?
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