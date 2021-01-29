На 88 году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом пишут росСМИ со ссылкой на его вдову Ирину Купченко.
Ланового называли "самым красивым артистом советского кинематографа": в фильмах он большей частью играл романтических персонажей. Самыми известными его работами стало участие в фильмах "Война и мир", "Анна Каренина", "Офицеры", "Дни Турбиных", "Алые паруса", "Семнадцать мгновений весны"", "Три мушкетера" и "Полосатый рейс".
Отец и мать Ланового были украинцами, но он сам родился уже в Москве, куда семья переехала в 1931 году. В течение всей жизни актер всячески поддерживал советскую идеологию и негативно относился к независимости Украины после распада Советского Союза.
В 2014 году Лановой вместе с другими российскими деятели культуры обратились к действующему тогда президенту Украины Виктору Януковичу с открытым письмом. В нем они призывали "навести порядок в стране" и "арестовать зачинщиков беспредела, виновных в гибели людей на Майдане".
В том же году около 100 артистов РФ, среди которых был и Лановой, подписали письмо в поддержку позиции президента России Владимира Путина "по Украине и Крыму".
Высказывал артист и свою позицию по поводу Крыма. По его словам, он "всегда считал полуостров российским". "Но вдруг, когда там появилась украинская речь, я вынужден был переехать в Сочи. Мой родной язык – украинский, я до сих пор говорю по-украински, но поведение людей стало совсем другим. Там было уже не до отдыха", – процитировали Ланового пропагандисты в РИА Новости.
В предисловии к книге Дмитрия Гордона "От печали до радости" артист писал: "То, что сегодня в украинско-российских отношениях происходит, вызывает во мне невероятную боль: несколько лет Украина смешит весь мир, и мне как хохлу это горько".
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