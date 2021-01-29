Наемники РФ применяли на Донбассе 120-мм минометы и гранатометы различных систем. За сутки - 3 вражеских обстрела, потерь нет, - штаб ОС
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре ОС в Facebook.
"За прошедшие сутки, 28 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня… Боевых потерь среди украинских защитников нет", – сказано в сообщении
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Водяного на Приазовье противник открывал огонь в сторону украинских позиций из минометов 120-мм калибра, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от Катериновки противник вел огонь из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В штабе подчеркнули, что на обстрелы противника украинские военнослужащие открывали огонь.
"С начала текущих суток, 29 января, вдоль всей линии разграничения нарушений режима прекращения огня не зафиксировано", – сказано в сводке.