Россия отказывается предоставить ОБСЕ доступ в АРК, хотя все мы знаем, что Крым - это Украина, - глава миссии США Остроен

Россия отказывается предоставить доступ мониторинговой миссии ОБСЕ и других международных организаций в оккупированный РФ Крым.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, об этом во время своего выступления в Постоянном совете ОБСЕ в Вене сказала временная глава миссии США Кортни Остроен.

"Мандат СММ, взятый на себя Постоянным советом, обеспечивает миссии "безопасный и надежный доступ на всю территорию Украины"; все мы знаем, что Крым – это Украина", – сказала представительница США.

По ее словам, несмотря на то, что Россия препятствует в доступе СММ ОБСЕ в Крым, международное сообщество продолжает еженедельно узнавать о политически мотивированных арестах и преследованиях на полуострове.

"На прошлой неделе украинская организация "Крым SOS" опубликовала отчет, основанный на интервью некоторых освобожденных политзаключенных из Крыма. В отчете задокументированы злоупотребления и условия содержания под стражей, которым подвергаются политические заключенные, в том числе избиение тюремными охранниками, применение электрошока и инсценировка казней", – сказала Кортни Остроен.

По ее словам, урегулирования ситуации в Украине должно происходить в соответствии с международным правом и с уважением суверенитета и территориальной целостности Украины, включая Крым и Севастополь.

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Представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич также выступал на этом заседании с докладом о ситуации в Украине, при этом Крым не упоминался.

Также российская сторона пока не отреагировала на заявления представительницы США.

В декабре 2020 года постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время заседания Постоянного совета ОБСЕ отметил, что людям, проживающим в Крыму, нужна международная поддержка. До этого он призывал Россию допустить миссию ОБСЕ в Крым.

При этом представитель России в ОБСЕ заявил, что российская сторона не воспринимает заявления и требования по работе мониторинговой миссии ОБСЕ в Крыму, так как считает полуостров своей территорией.

Еще в начале июля Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, представляя доклад о состоянии прав человека в Крыму, также сообщила, что на полуострове продолжают применять пытки и ограничивать свободу слова.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее утверждал, что разговоры о нарушении прав человека в аннексированном Крыму – это вымысел.