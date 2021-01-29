За сутки из-за COVID-19 в Украине умерли 128 человек, выявлен 5 181 новый случай, выздоровели - 11 310

В Украине по состоянию на утро пятницы, 29 января, зафиксированы 5 181 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"5 181 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 зафиксирован в Украине по состоянию на 29 января 2021 года. В частности, заболели 218 детей и 212 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 916 человек;

летальных случаев - 128;

выздоровели - 11 310 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 44 143 (в том числе методом ПЦР - 24 769, методом ИФА - 19 374).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 1 211 593 человека;

выздоровел - 1 003 341 человек;

летальных случаев - 22 479;

проведено ПЦР-тестов - 6 209 089.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано во Львовской области (440), в г.. Киев (361), Ивано-Франковской (356), Киевской (326) и Винницкой (238) областях", - рассказал Степанов.









