358 населенных пунктов в семи областях Украины обесточены из-за непогоды, - ГСЧС

Из-за осложнения погодных условий обесточены 358 населенных пунктов в семи областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"По состоянию на 7 часов утра 29 января в результате осложнения погодных условий (мокрый снег, дождь и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 358 населенных пунктов в 7 областях, а именно: Николаевская - 140, Одесская - 133, Кировоградская - 38, Днепропетровская - 19 Запорожская - 17, Херсонская - 6 и Киевская - 5", - сказано в сообщении.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Также сообщается, что 28 января в Одесской области на автодороге М-05 Киев - Одесса в связи со снежными заносами, вызванными порывистым ветром возник затор из крупногабаритных транспортных средств на участке Знаменка - Ревова в направлении г. Киев (около 300 автомобилей). Расчищен проезд двух полос в направлении г. Одесса и обеспечено движение легковых автомобилей в обоих направлениях. На данном участке работает 23 единицы техники и 34 человека, из них от ГСЧС 9 единиц техники и 20 человек личного состава.

Всего с начала непогоды подразделениями ГСЧС проведена буксировка более 900 единиц автотранспортных средств (из них 28 карет скорой медицинской помощи, 25 автобусов) и оказана помощь более 1 тыс. 800 лицам (из них 3 роженицы), распылено и убрано 69 поваленных деревьев, расчищено 750 км дорожного покрытия от снега. От ГСЧС привлекалось 912 человек личного состава и 288 единиц техники.

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По состоянию на 7 утра 29 января по информации Службы автомобильных дорог транспортное сообщение на автомобильных дорогах государственного и местного значения страны обеспечено, за исключением ограничения движения тяжеловесных автотранспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган в Одесской области, а также М-13 Кропивницкий - Платоново в Николаевской области.

Для обеспечения проезда и расчистки автодорог на территории Украины от Службы автомобильных дорог привлечено более 1 тыс. 700 работников и 1 тыс. 480 единиц техники.

Координацию действий осуществляют штабы областных государственных администраций и "Укравтодора".