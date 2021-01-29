В Нацагентстве по розыску и управлению активами заявили, что неизвестные от имени руководства вели фейковое служебное общение: собирали компромат
Об этом сообщается на сайте АРМА, передает Цензор.НЕТ.
"В последнее время неустановленные лица от имени руководства инициировали якобы служебное общение с руководителями межрегиональных территориальных управлений АРМА. Злоумышленники пытались спровоцировать должностных лиц на обсуждение определенных аспектов деятельности Агентства", - заявили в Нацагентстве.
На основании указанных фактов АРМА обратилось в правоохранительные органы с заявлением о совершении преступлений.
Как предположили в АРМА, злоумышленники могли собирать материалы с целью дальнейшего их использования для дискредитации руководства Агентства.
"О спланированности дискредитационной акции свидетельствует ее серийный характер и направленность одновременно на определенный круг лиц", - отметили в АРМА, подчеркнув, что Нацагентство уже не впервые становится объектом деструктивных акций заинтересованных лиц, направленных на противодействие инициативам и решениям ведомства.
Как сообщалось, в 2017 году Департамент спецрасследований Генпрокуратуры передал АРМА документы о движимом имуществе резиденции "Межигорье", которое арестовано в рамках уголовного дела.
Печерский районный суд Киева в июле 2015 года наложил арест на имущество резиденции "Межигорье", где ранее жил экс-президент Виктор Янукович.