Группа экспертов ВОЗ по изучению COVID-19 встретилась с китайскими коллегами в Ухане

Группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску места происхождения коронавируса встретилась с китайскими коллегами.

Об этом сообщила участница делегации, нидерландский вирусолог Марион Купманс, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Первая встреча лицом к лицу с нашими коллегами. Поправка: маска к маске, учитывая медицинские ограничения. Обсуждаем программу нашего визита. Глава китайской команды профессор Ваньнянь шутит о технических сбоях. Приятно увидеть наших коллег после долгих встреч в Zoom", - написала Купманс в твиттере.

В четверг у делегации ВОЗ закончился двухнедельный карантин после прибытия в Китай. Ученые планируют посетить больницы, лаборатории и рынки в Ухане, где впервые был обнаружен коронавирус. Они также поговорят с некоторыми из первых пациентов.

Первая специальная группа ВОЗ побывала в Китае в феврале 2020 года. Эксперты пришли к выводу, что вирус зоонозного происхождения мог передаться человеку от летучих мышей, но в целом оставили вопрос об источнике инфекции открытым.

Еще одна группа специалистов организации должна была приехать в Китай в июле и установить происхождение коронавируса. Но из нее в Китай попали только два эксперта. Они не ездили в Ухань и занимались определением "объема и сферы охвата" работы для следующего, третьего, этапа миссии.

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