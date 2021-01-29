"Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

"Слуга народа" Александр Дубинский заявляет, что руководство фракции боится обсуждать его исключение из фракции, а также введение против него санкций США.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал нардеп "СН" Александр Дубинский, передает Цензор.НЕТ.

"Глава фракции "СН" Давид Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир 1+1 обсудить введённые против меня на основании фейекового доноса соросят-пинчучат санкции и постыдные попытки продавить мое исключение из фракции путём анонимного голосования.

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Я понимаю, почему он не пришёл. И почему не пришёл его зам Александр Трухин.

Они испугались. Им нечего сказать. Потому что я прав", - рассказал Дубинский.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.