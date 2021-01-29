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Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии

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Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии
Исследователи из южной части Бразилии заявили, что они обнаружили пациентов, инфицированных двумя разными штаммами коронавируса одновременно.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что обоим пациентам по 30 лет. Они были инфицированы в конце ноября вариантом коронавируса, идентифицированным в Рио, также известным как линия B.1.1.28, и одновременно дали положительный результат на второй вариант вируса.

У заболевших легкие симптомы, с сухим кашлем в одном случае и кашлем, болью в горле и головной болью во втором. Им не потребовалась госпитализация.

Ученые отмечают, что сосуществование двух штаммов в одном организме может ускорить мутации новых вариантов коронавируса.

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  • Стівен Стрибай
    и как тут не процитировать старину почтальона Печкина?
    Одновременное заражение двумя штаммами COVID-19 выявили в Бразилии - Цензор.НЕТ 9834
  • 5 копійок
    Починайте пошуки нової вакцини проти іншого штамму.
  • Владислав Носковский
    Джекпот)
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