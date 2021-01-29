Зеленский в новом видео отчитался о выполнении предвыборных обещаний: Газ по 6,99 грн и доступная ипотека. Работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в кошельках - не было пусто. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал новое видеообращение к украинцам, в котором отчитался о выполнении предвыборных обещаний.

Соттветсвующее видео Зеленский опубликовал в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы продолжаем выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому без посредников и без лжи - о том, что было сделано за последнее время", - отметил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кабмин утвердил постановление о доступной ипотеке под 7% годовых, - ОП

Далее он перечислил то, что по его мнению, было сделано для украинцев в рамках выполнения предвыборных обещаний главы государства:

• Установлена ​​предельная цена на газ для бытовых потребителей - 6, 99 грн, меньше может быть, больше - нет;

• Запущена доступная для украинцев ипотека - под 7%;

• Парламент одобрил президентский законопроект о народовластии через референдум.

• Поддержаны законы о Бюро экономической безопасности, а также о реформе СБУ.

• И о самом важном - о детях. Подписал указ о премиях, стипендиях и грантах для умных, талантливых учеников Украины.

"Я призываю местные власти, в полномочия которых входят именно эти вопросы, отнестись к этому ответственно, с мыслью в первую очередь об обычных людях, рядовых украинцах", - цитирует государству государства пресс-служба Офиса президента.

Зеленский напомнил, что Кабинет министров установил предельную цену в 6,99 грн за 1 куб. м газа для бытовых потребителей.

"Меньше может быть, больше - нет, не может быть. Это касается всего отопительного сезона. И это точно конец планам некоторых монополистов. Они очень хотели, чтобы выросли три вещи: тарифы, их собственные карманы и недовольство среди людей", - отметил президент.

Глава государства сообщил, что весной все газоснабжающие компании должны представить населению годовые продукты.

"Там должна быть выгодная, фиксированная цена на весь год. Чтобы наши люди смогли планировать свой бюджет, видели цену и знали, что никто не вправе ее неожиданно задирать", - сказал президент.

Он также напомнил, что правительство упростило доступ к субсидиям, и большинство граждан может получить их сразу после заявки. На субсидии Кабинет министров выделит необходимые средства.

"В целом вопросы тарифов должны быть проанализированы и решены комплексно, по моему поручению правительство и НКРЭКУ занимаются сейчас этим. Одним словом - работаем, чтобы в ваших домах было тепло, а в ваших кошельках не было пусто", - подчеркнул Зеленский.

Кроме этого он отметил, что на этой неделе была запущена доступная для украинцев ипотека под 7% годовых.

"Мы обещали в программе сделать все, чтобы у молодых украинских семей голова болела только от одного вопроса: что же им выбрать - квартиру в городе или загородный домик", - заявил Зеленский.

"Считаю, что это большая победа. Когда кто-то вам говорит, что в его время показатели в стране были выше, он в этом смысле не врет. Потому что еще два года назад средняя ставка по ипотеке в Украине была 21%. Сейчас будет семь. И уже в этом году украинцы - и, кстати, это касается не только молодых семей, но и всех наших граждан - так вот, уже в этом году они смогут получить доступную ипотеку на жилье под 7%", - заверил Зеленский.