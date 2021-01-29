В день митингов в поддержку Навального в Москве закроют оружейные магазины
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает российский "Интерфакс".
Агентство опросило представителей магазинов, торгующих оружием и патронами, в частности - "Арсенал", "Артемида" и "Охотник на Сколковской", и все они подтвердили данную информацию.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что распоряжение закрыть оружейные магазины рассылает по торговым сетям Росгвардия. В пресс-службе ведомства это опровергают.
Напомним, ранее штаб Алексея Навального анонсировал новые акции протеста по всей России на воскресенье, 31 января.
Неделей ранее в десятках городов России прошли акции в поддержку Навального, во время которых произошли столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. Всего были задержаны свыше трех с половиной тысяч участников несанкционированных митингов и шествий, из них почти полторы тысячи – в Москве.
Следственный комитет России возбудил более двадцати уголовных дел против участников акций протеста. Их обвиняют в применении насилия к полицейским, призывах к массовым беспорядкам, хулиганстве, вовлечении несовершеннолетних в противоправную деятельность, перекрытии дорог, а также в нарушении санитарных правил. По всей стране проходят обыски и аресты сторонников Навального.