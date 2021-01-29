Загруженность коек в COVID-больницах уменьшилась до 27,8%: заболеваемость в Украине превышает норму в четыре раза, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В Украине показатель заболеваемости коронавирусом составляет 169,7 на 100 тысяч населения. Это в четыре раз выше нормы, которая составляет 40 случаев заболевания.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

Наихудшая ситуация с заболеваемостью зафиксирована в Черновицкой (308,3), Запорожской (274,6), Николаевской (268,0) областях и Киеве (227,7).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация в Украине стартует в феврале и будет происходить исключительно безопасными вакцинами, - Степанов

Самая хорошая ситуация - в Кировоградской (54,1), Херсонской (102,7) и Днепропетровской (118,4) областях.

Также в Украине продолжает сокращаться заполненность больничных коек для больных коронавирусной болезнью. По состоянию на 21 января в стране заняты 27,8% коек для больных коронавирусной болезнь. В Киеве заполнены 27,7% больничных мест. Самая высокая заполненость коек в больницах в Ивано-Франковской области - 43,4%.





