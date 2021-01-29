Около 300 грузовых автомобилей заблокированы в снежных заносах на автодороге в Одесской области, - ГСЧС

Из-за усложнения погодных условий на автодорогах в Одесской и Николаевской областях наблюдаются ограничения движения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС.

Так, по данным спасателей, в Одесской области запрещено движение большегрузных транспортных средств по автодорогам государственного значения М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган и по всем автодорогам местного значения. В Николаевской области ограничено движение большегрузных и тяжеловесных транспортных средств и автобусов по автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново.

Кроме этого спасатели также информируют об пробках, возникших на дорогах в Одесской области.

"На автодороге М-05 Киев - Одесса наиболее проблемным участком остается отрезок Знаменка - Ревова (наблюдаются переметы протяженностью около 30 км, в которых заблокировано до 300 крупногабаритных транспортных средств, движение в направлении Киева закрыто). Обеспечен проезд по двум полосам в направлении Одессы для легковых транспортных средств, по которым движение осуществляется в обоих направлениях. На этом участке работает 23 ед. техники и 34 чел., из них от ДСНС 9 ед. тех. и 20 чел. в / с.", - отмечают в ГСЧС.

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