Креминь об отмене нового украинского правописания: Кабмин должен решительно отреагировать и железобетонно доказать свою четкую позицию
Об этом Креминь заявил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Считаю, что правительство должно решительно отреагировать и обжаловать соответствующее решение в апелляционной инстанции и железобетонно доказать свою четкую позицию. Как Уполномоченный по защите государственного языка буду всячески способствовать усилению крепкой позиции правительства по защите государственного языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.
Ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание.
Позже стало известно, что новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко
Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.