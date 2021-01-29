Креминь об отмене нового украинского правописания: Кабмин должен решительно отреагировать и железобетонно доказать свою четкую позицию

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что будет способствовать усилению позиции Кабинета Министров по защите государственного языка.

Об этом Креминь заявил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что правительство должно решительно отреагировать и обжаловать соответствующее решение в апелляционной инстанции и железобетонно доказать свою четкую позицию. Как Уполномоченный по защите государственного языка буду всячески способствовать усилению крепкой позиции правительства по защите государственного языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание.

Позже стало известно, что новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

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