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Креминь об отмене нового украинского правописания: Кабмин должен решительно отреагировать и железобетонно доказать свою четкую позицию

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Креминь об отмене нового украинского правописания: Кабмин должен решительно отреагировать и железобетонно доказать свою четкую позицию
Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь заявил, что будет способствовать усилению позиции Кабинета Министров по защите государственного языка.

Об этом Креминь заявил на странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Считаю, что правительство должно решительно отреагировать и обжаловать соответствующее решение в апелляционной инстанции и железобетонно доказать свою четкую позицию. Как Уполномоченный по защите государственного языка буду всячески способствовать усилению крепкой позиции правительства по защите государственного языка", - подчеркнул языковой омбудсмен.

Ранее сообщалось, что Окружной админсуд Киева отменил новое украинское правописание.

Позже стало известно, что новое украинское правописание отменили по иску херсонской 7-классницы - сестры жены адвоката Мангера Ильченко

Напомним, 22 мая 2019 года Кабмин одобрил новую редакцию украинского правописания. Министерство образования и науки Украины рекомендовало применять нормы и правила новой редакции правописания с 3 июня 2019 года.

Читайте: Креминь о заявлениях профессора НПУ Драгоманова Бильченко об украинском языке: "Правоохранители обязаны обратить внимание"

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Топ комментарии

  • Біле Пальто
    Мову захищати треба, а дурню зі зміною правопису- ні.
  • злой крот
    Треба закон про позбавлення Українського Громадянства,за антиукраїнські дії.
  • Андерсен a4cbf7de
    Такое решение может принимать только министерство образования и науки. И при чем тут верховный суд... Они что и в грамматику уже влазят со своими хотелками. Это дело ученых и системы образования и более никого. Если есть какие то нюансы требующие изучения и изменения то это должны решать там, а не кто то еще. Но у нас все так.. со странностями.
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