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Военнослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора

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Военнослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора
Офисом Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего по факту государственной измены.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.

Расследованием установлено, что военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности государственной безопасности Украины предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождения и движения транспортных средств, а также функциональных обязанностей командного состава подразделения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.

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Топ комментарии

  • Василь Довганенко 7230397a
    А Зє з компашкою коли будуть? Чи коли після коміків до влади прийдуть гоміки?
  • Yakov Nemo
    А когда Зеленского будут судить за гос измену ?😡😡😡
  • neverlok lok
    250 000 камер видеонаблюдения в Москве сделали свое дело ..Нашли чеченца который сам в рукопашную метелил толпу ОмонаВоеннослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора - Цензор.НЕТ 5272
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