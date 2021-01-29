Военнослужащего Нацгвардии будут судить за госизмену, - Офис Генпрокурора
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Офисом Генерального прокурора в суд направлен обвинительный акт в отношении военнослужащего по факту государственной измены.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГП.
Расследованием установлено, что военнослужащий одной из частей Национальной гвардии Украины умышленно, в ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности государственной безопасности Украины предоставлял представителям иностранной спецслужбы информацию относительно пребывания на территории военного объекта иностранных представителей, местонахождения и движения транспортных средств, а также функциональных обязанностей командного состава подразделения.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось следователями Главного следственного управления СБУ.