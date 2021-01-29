В 20 областях и Киеве проведена проверка частных организаций, предоставляющих соцуслуги, - Лазебная

Власти уже провели проверку организаций негосударственной формы собственности, которые предоставляют социальные услуги в 20 областях и Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом зявила министр социальной политики Марина Лазебная в ходе часа вопросов к правительству.

"По состоянию на конец вчерашнего дня проведена работа по выявлению и проверки предоставляющих социальные услуги организаций негосударственной формы в 20 областях и Киеве. Информацию еще не предоставили Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области", - отметила глава министерства.

По словам министра, в регионах, где уже прошла проверка, выявлено 334 предоставляющих социальные услуги организаций негосударственной формы собственности.

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Напомним, пожар в доме престарелых в Харькове унес жизни 15 человек, еще пятеро попали в больницы с ожогами и отравлением угарным газом. Девять человек удалось спасти. Позже в пресс-службе Харьковского горсовета сообщили, что один из пяти пострадавших в результате пожара в харьковском нелегальном доме престарелых "Золотое время" умер в хосписе.

Дом престарелых был частным и работал без разрешительных документов, его даже не было на карте. ГСЧС проведет проверки в домах престарелых, а Минсоцполитики займется выявлением нелегальных учреждений для пожилых людей.

Прокуратура с полицией оперативно задержали группу лиц, причастных к организации частного дома престарелых, где произошел пожар с 15 жертвами. В настоящее время уже четверо задержанных.

По данным следствия, проверяются три основные версии происшествия.

В ГСЧС отметили, что пожар в доме престарелых в Харькове квалифицирован как чрезвычайная ситуация государственного уровня.

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