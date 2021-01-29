СБУ не видит оснований возбуждать дело против называвшего украинцев фашистами российского пропагандиста Корчевникова, - нардеп "ЕС" Гончаренко. ДОКУМЕНТ
Об этом сообщил нардеп "ЕС" Алексей Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
"Новых обстоятельств совершения преступления по статье 110 УК не установлено, сообщение о подозрении не проводилось, говорится в официальном ответе на мое депутатское обращение.
Напомню, в апреле прошлого года, СБУ закрыла уголовное дело против Корчевникова, который посещал оккупированный Крым, за незаконное пересечение границы.
Как следствие, в октябре Корчевников имел наглость приехать в Киев. Благодаря моему обращению, украинские пограничники выдворили его и на три года запретили въезд в Украину.
Однако, очень странно, что наши спецслужбы не видят в деятельности Корчевникова состава преступления после всех его заявлений о "фашистах" и "хунте". Пропагандисты - такие же агрессоры, только на информационном фронте. Нельзя закрывать глаза на их преступную деятельность!" - рассказал Гончаренко.