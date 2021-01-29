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Передачи пленных с ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук

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Передачи пленных с ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук
Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. Договариваться можно лишь на уровне государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Апостроф TV".

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук рассказал, что в день преполагаемой передачи пленных он приехал в аэропорт "Жуляны", чтобы их встретить, однако стало известно, что самолет с украинскими гражданами не вылетел из России.

"Не было кому объяснять (причину отмены передачи пленных. - Ред.), потому что ОРДЛО и Медведчук ... почему нельзя было позвонить и сказать "вот такая ситуация, давайте мы по-человечески решим этот вопрос". Никто никого не предупреждал, списков никто никому не передавал. Кто эти люди? Как они попали в Ростов-на-Дону? Никто не знает", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

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Топ комментарии

  • Візор Гук
    будь-які домовленості з рашапідами не варті і клаптя паперу на яких розписані. і про це весь світ добре памятає, так ні, кремлівські покидьки всеодно перідично це підтверджують.
  • Sergii Ustim
    Блин ребята, а они там хорошо устроились, развели демагогию за наши деньги, а на выхлопе ноль без палки. Долбодятлы, все что нужно было от вас кацапам они получили, цемаха, спецназовцев своих и омоновцев, взамен отдали вам таксистов, сосите ноги...
  • Cтарий Кінь
    Ясно поки що одне, реальних борців кацапи не збираються обмінювати. Особливо під час піар акцій своїх манкуртів.
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