Передачи пленных с ОРДЛО не будет, есть только режим обмена на уровне государства, - Кравчук

Односторонней передачи пленных с оккупированного Донбасса не будет. Договариваться можно лишь на уровне государства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Кравчук заявил в эфире "Апостроф TV".

"Никакого обмена не было и в таком режиме, как предложено, не будет. Есть устоявшийся испытанный годами режим обмена. И это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - подчеркнул глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук рассказал, что в день преполагаемой передачи пленных он приехал в аэропорт "Жуляны", чтобы их встретить, однако стало известно, что самолет с украинскими гражданами не вылетел из России.

"Не было кому объяснять (причину отмены передачи пленных. - Ред.), потому что ОРДЛО и Медведчук ... почему нельзя было позвонить и сказать "вот такая ситуация, давайте мы по-человечески решим этот вопрос". Никто никого не предупреждал, списков никто никому не передавал. Кто эти люди? Как они попали в Ростов-на-Дону? Никто не знает", - отметил Кравчук.

Напомним, ранее российские СМИ распространили информацию о том, что часть незаконно удерживаемых в ОРДЛО украинцев будут в одностороннем порядке переданы украинской стороне "при посредничестве Виктора Медведчука".

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