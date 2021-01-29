В ВСУ зафиксирован 43-й летальный случай от COVID-19, за сутки выявили 45 инфицированных, - командование Медсил

За минувшие сутки в ВСУ выявили 45 случаев COVID-19, умер работник ВС Украины.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает Командование Медсил, информирует Цензор.НЕТ.

В Вооруженных силах Украины зарегистрирован 43 летальный случай от осложнений, вызванных острой респираторной болезнью COVID-19. Работник ВС Украины находился на стационарном лечении в Львовском областном госпитале ветеранов войны и репрессированных им. Юрия Липы г. Винники. Положительный ПЦР тест от 18.01.2021. Несмотря на проводимую терапию, состояние здоровья больного ухудшилось. Проведенные реанимационные мероприятия желаемого эффекта не дали.

За минувшие сутки выявили 45 новых случаев заболевания COVID-1,9 в учреждения здравоохранения госпитализированы 9 человек. Состояние здоровья больных удовлетворительное.

Всего в ВСУ COVID-19 сейчас болеет 708 человек. На изоляции (в т. ч. самоизоляции) находится 138 человек.

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