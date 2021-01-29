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Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук

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Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук
Во фракции "Слуга народа" голосование за возможное исключение из фракции Александра Дубинского должно состояться в течение суток.

Об этом в комментарии журналистам рассказала заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"В приложении продолжается голосование, оно должно состояться в течение суток. Сейчас картина в целом не ясна, известно лишь о проголосовавших 60% депутатов фракции", - сказала Кравчук.

По словам Кравчук, голосование проходит за три варианта развития событий с Дубинским: поддержать его, исключить из фракции, или лишить должности заместителя председателя финансового комитета.

"Сейчас есть три варианта, когда мы поймем, какой из этих вариантов имеет поддержку, мы будем обсуждать как двигаться дальше", - сказала нардеп.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Дубинский: Арахамия в последний момент перестал поднимать трубку и не явился на эфир "1+1" обсудить мое исключение из фракции

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 граждан и 4 организаций из Украины, которые, по его информации, связаны с народным депутатом Деркачом. Среди прочих в списке попавших под санкции - депутат СН Александр Дубинский.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак пообещал сделать все, чтобы "привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США".

19 января стало известно, что Офис генпрокурора начал против Дубинского два уголовных производства - по подозрению в уклонении от уплаты налогов и в легализации имущества, полученного преступным путем.

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Топ комментарии

  • Шрек Баблокат
    Дубинский!.. "понюхай х%й!".. или "Каких тебе, бл%дь, санкций не хватает?!".. или "Саша! тебя %бут в твой тупой собачий рот!" .. или "Саша! просто иди нах%й!"..
    все в твоем стиле, животное!.. выбирай!
  • WiM
    Обязательно оставьте Дубинского в соплях урода! Обязательно оставьте!
    Тогда Штаты введут санкции против т.н. партии "Сопли урода".
  • Ulyana Kryshynets
    Голосование за исключение Дубинского из "Слуги народа" продолжается, высказались 60% нардепов, - Кравчук - Цензор.НЕТ 2491
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