Надеемся, что президент в ближайшее время назначит руководителя миссии Украины при НАТО, - Стефанишина

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина надеется, что руководитель миссии Украины при НАТО будет определен в ближайшее время.

"Решение о назначении руководителя миссии Украины при НАТО принимает президент, поскольку это дипломатическая должность. Мы сформировали ряд предложений по определению кандидатуры… и надеемся, что в ближайшее время он будет назначен", - сказала Стефанишина в ходе "Часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Она уточнила, что назначение главы миссии будет после "коммуникаций премьер-министра и президента с генеральным секретарем (НАТО. – Ред.) и обсуждения, в том числе и этого вопроса".

"Этот вопрос уже фактически решен", - сказала Стефанишина.

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