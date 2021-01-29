Ответственность за вождение в нетрезвом виде и нарушения ПДД пешеходами необходимо усилить, - Клименко
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
В пятницу в ходе коллегии в Киеве Клименко напомнил, что в настоящее время в Украине работают 28 комплексов автофиксации правонарушений на дорогах.
"На некоторых участках автодорог, где размещены эти камеры, количество ДТП уменьшилось втрое"- сказал глава Нацполиции.
По словам Клименко, в прошлом году было зафиксировано более 168 тысяч ДТП, чаще всего их причиной было превышение скорости, нарушение правил маневрирования и вождение в состоянии алкогольного опьянения.
Глава Нацполиции подчеркнул, что правоохранители разработали ряд законодательных инициатив, направленных на усиление ответственности за нарушения на дорогах. В частности, по его словам, речь идет о законопроекте об усилении ответственности за управление транспортом в нетрезвом виде (законопроект принят в первом чтении. - Ред.) и проекта закона о внесении изменений в админкодекс об усилении ответственности пешеходов за нарушения правил дорожного движения. (Оба законопроекта приняты в первом чтении. - Ред.) .
"Надеюсь, что в этом году депутаты примут эти законопроекты"- подчеркнул Клименко.