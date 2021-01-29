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Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюк

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Среди новых кандидатов на пост министра энергетики в "СН" обсуждают нардепов Геруса и Семинского, - Василевская-Смаглюк
Во фракции "Слуга народа" обсуждают новых кандидатов на должность министра энергетики. Среди возможных кандидатов - нардепы "СН" Андрей Герус и Олег Семинский.

Об этом рассказала в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Вчера было обсуждение (кандидатов на должность министра энергетики. - Ред.). Среди кандидатов, которых называют - Семинского, Геруса, еще кого-то, кого я даже не знаю. Но я бы брала людей, которые уже работали с системой, они знают, как балансировать, как развивать добычу, как бороться с бизнесменами, которые хотят заработать сверхприбыли на тарифах. Я бы брала людей, которые уже были у власти... Склоняюсь к тем, кто уже был или заместителем министра, или министром. Считаю, что неплохим министром был Юрий Продан", - рассказала Василевская-Смаглюк.

Как сообщалось, 28 января Рада повторно провалила назначение Витренко вице-премьер-министром - министром энергетики.

Напомним, 17 декабря ВР уже пыталась назначить Витренко первым вице-премьером и министром энергетики. Тогда за данное решение проголосовали лишь 186 народных избранников.

Ранее сообщалось, что профильный комитет поддержал назначение Витренко вице-премьером и министром энергетики после того, как Шмыгаль повторно внес в Раду постановление о назначении Витренко министром энергетики.

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Топ комментарии

  • Генрих Ричи
    Не знаю кто такое Семиноский, но Герус это просто дерьмо!
  • Shaken cocktail
    Геруса . . . . йпрст!
    Да он пришёл в 2014 году на ТВ голым и босым. А сейчас 3 квартиры имеет в Киеве и машини люкс. Откуда это всё, если не из-за того, что он натворил в энергетике?? Совсем конченные???
  • Shaken cocktail
    Поддерживаю! Кусок говна полный!
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