За сутки из-за COVID-19 в Киеве умерли 9 человек, выздоровели - 1735, выявили 361 новый случай, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве выявили 361 новый случай COVID-19, умерли 9 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

Кличко отметил, что всего за период пандемии в столице зафиксировано 2335 летальных случаев от вируса. Подтвержденных случаев заболевания в городе - 127 833.

Так, заболели: 203 женщины в возрасте от 18 до 84 лет, 142 мужчины в возрасте от 18 до 84 лет, 6 девочек от 2 до 17 лет и 10 мальчиков от 1 до 17 лет. Также заболели 15 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 32 пациента. Отальные находятся на самоизоляции под контролем врачей.

"В течение недели зафиксирована положительная динамика количества тех, кто преодолел коронавирус. За прошедшие сутки в городе выздоровели еще 1735 человек. Всего излечились от вируса 65722 жителя столицы", - отметил мэр.

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Вместе с тем, Кличко сообщил, что больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки зафиксировали в Святошинском районе - 65, в Днепровском - 58, в Деснянском районе - 48 случаев.

"В стационарах медучреждений столицы сегодня лечатся 1105 больных коронавирусо, из них 1 ребенок. 763 пациентов находятся в тяжелом состоянии. Кислородную поддержку получают 902 человека. На аппаратах ИВЛ - 26 больных.

Заполненность коек в коммунальных медучреждениях на сегодняшний день почти 28%", - добавил мэр Киева.



