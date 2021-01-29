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Арестович о доктрине "Русского Донбасса": Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений

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Арестович о доктрине "Русского Донбасса": Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений
В оккупированном Донецке проходит так называемый форум с участием наемников РФ, российских политиков и пропагандистов. Вчера в ходе него была принята доктрина "Русский Донбасс", которая является прямым подрывом минских и нормандских соглашений.

Об этом в Facebook заявил советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, доктрина была презентована как "идеологическое обоснование культуры и ценностей русского мира как объединяющего начала России и Донбасса". В этом "документе" самопровозглашенные образования на оккупированных территориях называют якобы русскими национальными государствами.

Арестович отмечает, что в доктрине сначала говорится о необходимости захвата всей территории Донецкой и Луганской областей с дальнейшей ликвидацией Украины и создании на ее территории русского государства-преемника.

"Если вернуться от идеологии к сегодняшней политической практике, то доктрина "Русского мира/Донбасса", с документально оформленной целью ликвидации Украины - это прямой, прямее некуда подрыв минских и всего остального пула нормандских соглашений", - добавил Арестович.

По его мнению, "русские - это мы, русичи, Русь собралась вокруг Киева, сегодня имеет форму исторической Украины".

"Киев - центр Руси и ее истинный преемник по-прежнему ждёт оккупированные Ордой территории обратно домой, в Русь.

Ждёт и возвращает.

"Донбасс", "Восточная и Западная Украина" - это психолингвистические конструкты Кремля, используемые против нас, как идеологическое оружие.

Избегайте этих выражений.

Нет никакого "Донбасса". Есть Луганская и Донецкая области Украины.

Нет никакой Западной Украины или Восточной, подобные конструкты применяются к отдельным государствам: "Западная и Восточная Германии", "Северная и Южная Кореи".

Есть "восток Украины" и "запад Украины", если уж хочется рассматривать Украину географически", - резюмировал Арестович.

Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 01
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 02
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 03
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 04
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 05
Арестович о доктрине Русского Донбасса: Это прямой подрыв минских и нормандских соглашений 06

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Топ комментарии

  • Nataliia Radchenko
    ЛЮСЯ, твоя подружка-начальник-скретарша в ОПУ Ермак 6 лет!!! служила типа у депутата ВР ЭЛЬБРУСА ТАДЕЕВА, не обижай армян , служить Кремлюможет любой урод! И сам на себя глянь в зеркало...
  • Sharl
    Да нет никакого Бамбаса , есть лугандон населенный предателями и алкашами прибежавшими с рашки.....и если не предпринимать хоть что то , а оставить все так как есть , то эта раковая опухоль в конце концом заразит и разъест всю юго -восточную часть нашей страны. странно что такие "досвидченые политологи" типа арестовича-подоляка, этого никак не могут понять.
  • Oljik
    Арестович створив собі образ Майстра спорту Капітана Чинганджгука, від якого домогосподарки тепло ходять по-маленькому.
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