Рада учредила премии 100 тыс. грн для лучших участников ВНО

Верховная Рада учредила именные премии в размере 100 тыс. грн для участников внешнего независимого оценивания (ВНО) с самыми высокими результатами.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", соответствующий проект постановления № 4559 "О премиях Верховной Рады Украины для лучших участников внешнего независимого оценивания результатов обучения, полученных на основе полного общего среднего образования" в целом поддержали 312 народных депутатов на пленарном заседании в пятницу.

Документ предусматривает введение с 2021 года тридцати премий Верховной Рады для лучших участников ВНО. Размер одной премии будет составлять 100 тыс. грн.

Премия ежегодно будет присуждаться участникам ВНО, которые сдали тесты по четырем и более учебным предметам, общая сумма по которым составляет не менее 790 баллов, в том числе 200 баллов по любому из этих предметов. Вместе с тем претенденты на премию Верховной Рады должны быть зачислены в текущем году в высшие учебные заведения Украины и подписать с ними контракты.

Согласно постановлению, комитет по вопросам образования, науки и инноваций вносит кандидатуры соискателей премии в Раду до 1 ноября каждого года. Парламент ежегодно до 31 декабря принимает постановление о присуждении премии за соответствующий год.

Постановление вступает в силу со дня его принятия и применяется с 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин одобрил проект указа президента о введении ежегодной премии в 5 тыс. грн участникам внешнего независимого оценивания с самым высоким результатом.

Также читайте: Шмыгаль призвал Раду принять сегодня по процедуре ad hoc законопроект о компенсации затрат на электроотопление