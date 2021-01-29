Рада внесла изменения в Госбюджет-2021 для компенсаций из-за повышения тарифов на электроэнергию

Верховная Рада поддержала в целом законопроект №4672 о внесении изменений в Госбюджет относительно компенсации в связи с повышением тарифов на электрическую энергию.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 310 народных депутатов.

В частности, речь идет о внесении изменений в приложение № 3 к Закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Документом предлагается в пределах общего объема расходов, определенных по общему фонду государственного бюджета Министерству социальной политики Украины, предусмотреть расходы потребления по новой бюджетной программе "Компенсация в связи с повышением тарифов на электрическую энергию на оплату электроэнергии населением, проживающим в жилых домах (в том числе в жилых домах гостиничного типа, квартирах и общежитиях), оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками (в том числе в сельской местности), населением, проживающим в многоквартирных домах, не газифицированных природным газом и в которых отсутствуют или не функционируют системы централизованного теплоснабжения (в том числе в сельской местности), а также многодетными, приемными семьями и детскими домами семейного типа "(код 2501410) в сумме 1,4 млрд грн и уменьшить на эту сумму расходы потребления по бюджетной программе "Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме".

Проект также предусматривает, что Кабмин в недельный срок со дня опубликования закона должен определить порядок предоставления компенсации.

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